UE sau Putin: Cine va pune mana pe Balcanii de Vest?

Tinand cont de situatia actuala, Serbia si Muntenegru nu ar trebui incurajate sa adere la Uniunea Europeana in 2015. Dar Balcanii de Vest au o greutate geostrategica atat de importanta, incat ele trebuie incluse in UE, scrie publicatia germana Die Welt.

Oricum ar fi, promisiunea facuta in 2003 nu poate fi luata inapoi. "O astfel de decizie ar crea o mare agitatie in tarile din reziune, renascand vechile legende despre tradare. Din punctul de vedere al UE, a stimula procesul de aderare a statelor din vestul Balcanilor reprezinta o hotarare pe deplin justificata si foarte corecta. Trebuie sa le acorzi oamenilor speranta unor perspective reale", scrie autorul articolului.

In acelasi timp insa exista pericolul ca tarile dn zona sa nu atinga, pana la data limita, maturitatea necesara pentru a fi primite in randurile UE. Pe de alta parte, luand in considerare echilibrul de forte actual, Bruxelles nu-si poate permite sa decida de unul singur si sa tina in suspand pretendentii pana cand vor corespunde criteriilor legate de statul de drept, este de parere Die Welt.

"Aceasta parte a lumii situata in vestul Balcanilor este deosebit de atragatoare atat in plan geostrategic, cat si economic. Rusia, Turcia, China, Arabia Saudita si Qatar incearca de ani bun sa-si extinda aici puterea de influenta. Este un fel de cursa cu obstacole, unde europenii trebuie sa nu piarda ritmul", subliniaza semnatarul materialului.

"Pentru multi sarbi, rusii sunt ca niste frati, in Kosovo isi intareste pozitiile Turcia, in timp ce China construieste importante magistrale rutiere. In cazul Europei, datoria ei este, in aceste conditii, sa-si garanteze in cel mai scurt timp, influenta, poate chiar cu pretul unei accelerari a procedurii de aderare la UE", apreciaza jurnalistul german.