Un aliat al lui Donald Trump dorește moartea lui Barack Obama

Un om de afaceri american, copreşedinte al campaniei lui Donald Trump în statul New York, a declanşat o vie polemică dorind moartea preşedintelui în exerciţiu, Barack Obama, şi făcând afirmaţii cu caracter rasiste la adresa Primei Doamne, transmite AFP.



Întrebat ce şi-ar dori să se întâmple în 2017, Carl Paladino a răspuns că speră ca Barack Obama "să contracteze boala vacii nebune după ce va fi fost surprins având relaţii cu o Herford", stâlcind numele rasei bovine Hereford, şi "să moară înainte de proces". Chestionat apoi ce şi-ar dori să dispară anul viitor, fostul candidat republican la postul de guvernator al statului New York în 2010 a răspuns: "Michelle Obama". "Mi-ar plăcea să devină bărbat şi să fie eliberată în tufişurile din Zimbabwe, pentru trăi confortabil într-o peşteră cu gorila Maxie", a declarat pentru săptămânalul newyorkez Artvoice care a pus aceleaşi întrebări mai multor personalităţi în perspectiva anului 2017.



Răspunsurile celui care a fost primit în Trump Tower, reşedinţa principală a preşedintelui ales, la New York, la începutul lunii au inflamat rapid reţelele sociale şi au provocat reacţii din partea unora dintre oamenii politici.



Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, care l-a învins pe republican în 2010 , a calificat aceste comentarii ca "rasiste urâte şi condamnabile". "Paladino are un lung trecut de declaraţii rasiste şi incendiare", a adăugat el într-un comunicat. "Afirmaţiile sale nu reflectă nici sentimentele, nici opiniile vreunui adevărat newyorkez", a subliniat el, calificând tirada ca "furie plină de ură".



Preşedintele ales, Donald Trump, nu a reacţionat personal, dar o purtătoare de cuvânt citată de New York Times a declarat că remarcile lui Carl Paladino sunt "total condamnabile şi nu îşi au locul în discursul nostru public".



În faţa reacţiilor provocate de comentariile sale, Carl Paladino a dat publicităţii o scrisoare deschisă în care consideră că afirmaţiile sale "nu au nimic rasist".



Omul de afaceri din Buffalo (statul New York) a profitat de ocazie pentru a ataca din nou cuplul prezidenţial, declarând că Barack Obama este un "laş fricos" şi că Michelle Obama ar trebui "să meargă într-un loc unde va fi fericită", citează Agerpres.