Un băiețel bolnav de cancer a strâns peste un milion de euro cu ajutorul ojei

A vrut să strângă câţiva bani pentru copiii bolnavi, dar a reuşit să obţină peste un milion de euro datorită unei idei originale: Tijn van Kolsteren, în vârstă de 6 ani şi căruia doctorii i-au dat cel mult un an de viaţă, a lansat un apel olandezilor, bărbaţi şi femei, să-şi vopsească unghiile cu ojă şi să facă o donaţie, relatează agenţiile France Presse şi EFE.



"Vopsiţi-vă unghiile, faceţi o donaţie şi lansaţi o provocare prietenilor să facă acelaşi lucru", a cerut acest băieţel pe pagina sa de strângere de fonduri, în cadrul acţiunii de binefacere organizată în săptămâna de dinaintea Sărbătorilor.



Tijn, care suferă de cancer la creier, şi-a organizat acţiunea prin intermediul Serious Request (Petición Seria), strângere de fonduri anuală pentru Crucea Roşie şi, potrivit paginii online a instituţiei, demersul băiatului a bătut toate recordurile.



La iniţiativă au subscris cunoscuţii interpreţi şi DJ - Armin van Buuren, Tiesto, Marco Borsato, Hardwell şi Nick Schilder, alături de politiceni, sportivi, crainici de radio, sau actori olandezi. Deputatul de extremă dreapta, Geert Wilders, şi liderul ecologiştilor olandezi, Jesse Klaver, au optat pentru un lac roşu închis.



Mii de persoane s-au aşezat la coadă săptămâna aceasta în piaţa centrală din Breda, oraş din provincia Brabantul de Nord, pentru ca Tijn să le vopsească unghiile. Băiatul nu se aştepta ca iniţativa lui să aibă un asemenea ecou. O fată i-a dăruit 142 de sticluţe cu ojă pentru a continua să vopsească unghiile celor veniţi în piaţa din Breda.



Potrivit Agerpres, tumoarea lui Tijn a fost diagnosticată în luna mai, însă familia lui a aflat că dimensiunea acesteia nu s-a schimbat, în ciuda chimioterapiei. "În pofida acestei veşti proaste, am vrut să facem ceva pentru copiii care poate nu vor ajunge să împlinească şase ani", a explicat tatăl lui Gerrit, postului naţional de televiziune NOS.



'SuperTijn', titra vineri cotidianul olandez AD. Niciodată o singură persoană nu a reuşit să strângă atâţia bani în cadrul unei acţiuni de binefacere anuală, notează ziarul.