Un bărbat care a încercat să vândă jurnalele lui John Lennon, furate în 2006, a fost arestat

Poliţia din Berlin a anunţat luni arestarea unui bărbat în vârstă de 58 de ani, suspectat că ar fi încercat să vândă bunuri care i-au aparţinut lui John Lennon, printre care şi unele dintre jurnalele muzicianului, furate de la soţia solistului trupei The Beatles, informează AFP şi DPA.



Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost reţinut pentru tăinuire de bunuri furate şi fraudă, potrivit poliţiei, în timp ce un al doilea suspect se află în Turcia, după cum a indicat Martin Steltner, purtătorul de cuvânt al Procuraturii din Berlin.



Bunurile, care includ mai multe jurnale, au fost furate de la Yoko Ono în 2006, la New York, şi au reapărut în 2014 la Berlin, a indicat purtătorul de cuvânt al procuraturii într-un videoclip postat pe Twitter.



Potrivit AFP, acestea au fost confiscate de poliţie în cursul acestui an, însă arestarea suspectului a avut loc abia luni. Autorităţile au precizat că nu pot spune când aceste articole vor fi returnate văduvei lui John Lennon.



John Lennon este considerat unul dintre cei mai mari compozitori din toate timpurile, iar trupa lui, The Beatles, a fost formaţia cu cel mai mare succes comercial din istoria muzicii, aminteşte DPA.



În decembrie 1980, John Lennon a fost împuşcat mortal în faţa apartamentului său din New York de Mark David Chapman, un bărbat care dezvoltase o obsesie pentru artist.

AGERPRES