Un britanic condamnat pentru ca a tinut in casa 250 de bombe

Un barbat a fost condamnat la trei inchisoare de un tribunal din orasul britanic Bristol pentru ca a patrat in casa 250 de dispozitive explozive improvizate, scrie Daily Mail.

Potrivit publicatiei, Rico Fernandez mai avea in casa, pe langa bombe, containere speciale pentru munitie, veste antiglont, dar si numeroase substante chimice pentru confectionarea de exploziv.

Depozitul a fost descoperit inca din toamna anului trecut, cand in locuinta lui Fernandez s-a declansat unul dintre dispozitivele explozive. Chemate la fata locului, fortele de politie au perchezitionat casa si i-au evacuat pe vecini.

In urma deflagratiei, Fernandez a fost ranit, petrecand doua saptamani in spital. In fata judecatorului, Fernandez si-a recunoscut vina. El a primit o pedeapsa de trei ani si patru luni inchisoare. Pana acum, dupa gratii a petrecut dupa gratii aproape sase luni.