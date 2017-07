Un cuplu dispărut acum 75 de ani a fost găsit în Alpii elvețieni

Corpurile îngheţate ale unui cuplu de elveţieni, dat dispărut acum 75 de ani în Alpi, au fost găsite într-un gheţar care se topeşte, relatează presa din Elveţia. Marcelin şi Francine Dumoulin, părinţii a şapte copii, au plecat într-o excursie oe ghețar pe data de 15 august 1942.

“Ne-am petrecut vieţile căutându-i fără încetare. Ne-am gândit că le putem oferi înmormântarea pe care o merită într-o zi.”, a spus cea mai mică fiică, Marceline Udry-Dumoulin, în vârstă de 79 de ani. “Pot spune că după 75 de ani de aşteptare, aceste veşti mi-au adus calmul.”

Poliţia din Cantonul Valais a spus că două corpuri cu acte de identitate asupra lor au fost găsite săptămâna trecută de un muncitor lângă o stațiune de ski, la o altitudine de 2,615 metri.

În prezent, sunt efectuate teste ADN pentru a le confirma identitatea. “Corpurile erau întinse unul lângă altul. Erau un bărbat şi o femeie care purtau haine din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial”, a spus directorul Glacier 3000, Bernhard Tschannen. “Acestea au fost conservate perfect, iar bunurilelor erau intacte. Credem că au căzut într-o crevasă, unde au şi rămas pentru decenii. Pe măsură ce gheţarul s-a topit, au ieşit la iveală corpurile.”

Marcelin Dumoulin, în vârstă de 40 de ani erau pantofar, iar soţia sa, Francine Dumoulin, în vârstă de 37 de ani, era profesoară. Cei doi au lăsat în urmă cinci fii şi două fiice.

“A fost prima dată când mama a plecat cu tata într-o astfel de excursie. Ea era întotdeauna însărcinată şi nu putea urca în condiţiile dificile ale unui gheţar.”, a spus Udry-Dumoulin. “După o vremea, toţi copiii ne-am separat şi am fost plasaţi la diverse familii. Am fost norocoasă să rămân cu mătuşa mea. Toţi am locuit în aceeaşi regiune, dar ne-am înstrăinat”.

“Pentru înmormântare, nu voi purta negru. Cred ca albul va fi mult mai potrivit. Acesta reprezintă speranţa, pe care nu am pierdut-o niciodată.”, a mai adăugat aceasta.

