Un elicopter Apache s-a prăbușit lângă o grădiniță, în sudul Japoniei

Un elicopter Apache s-a prăbușit peste o zonă rezidențială din orașul Kanzaki, din sudul Japoniei.

La bordul elicopterului se aflau două persoane din care una a fost internată în spital, după ce a suferit un stop cardio respitator.

Filmările care au ajuns pe rețelele de socializare arată cum de la locul accidentului se ridică fum gros.

Autoritățile sunt încă în căutarea eventualelor victime ale accidentului aviatic.

Ministetul Apărării spune într-o declarație oficială că elicoterul se afla ăn timpul unei sesiuni de antrenamente atunci când s-a prăbușit.

Opinia publică este îngrijorată de acest nou incident după o serie de aterizări de urgență dar și incidente în care bucăți de avioane din escadrile americane au căzut în insula Okinawa.

