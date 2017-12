Un filantrop indian a finanțat o ceremonie de căsătorie în masă pentru 251 de femei

Un filantrop indian, care a făcut avere în domeniul afacerilor imobiliare, a finanţat o ceremonie în masă prin care 251 de femei provenind din medii defavorizate au putut să se căsătorească în Ajunul Crăciunului în Gujarat, un stat din vestul Indiei, informează DPA.



Omul de afaceri Mahesh Savani a organizat această ceremonie de nuntă în oraşul Surat pentru cupluri hinduse, dar şi pentru cele care proveneau din minorităţile creştine şi musulmane.



Mahesh Savani a finanţat organizarea căsătoriilor pentru tinere femei care şi-au pierdut taţii din diverse motive şi care nu îşi permiteau să achite costurile generate de nunţi.



Din 2012, omul de afaceri indian a ajutat 969 de tinere să se căsătorească în cadrul unor astfel de ceremonii în masă.



"Eu am doi fii, dar nicio fiică, deşi mi-am dorit întotdeauna să am una", a declarat Mahesh Savani. "E ca şi cum aceste fete ar fi fiicele mele, eu sunt ca un fel de tată vitreg pentru ele şi ele mă fac să mă simt foarte bucuros atunci când le văd fericite", a adăugat el.



"Nu există nimic mai pios decât Kanyadaan (ritualul hindus prin care un tată îşi conduce fiica la altar). În acest an, unul dintre prietenii mei din mediul de afaceri, Batukbhai Movaliya, a contribuit şi el la finanţarea căsătoriei în masă", a mai spus antreprenorul indian.



În plus faţă de finanţarea ceremoniilor, Mahesh Savani a plătit şi pentru achitarea cadourilor de nuntă, precum decoraţiuni din aur şi argint şi obiecte casnice - produse electronice şi mobilier - pentru fiecare mireasă, în valoare totală de 400.000 de rupii (6.250 de dolari), a declarat Ravi Vanja, asistentul omului de afaceri indian.



Mahesh Savani plăteşte şi cheltuielile de după nuntă, inclusiv costurile medicale generate de sarcinile viitoare ale mireselor şi taxele de şcolarizare ale copiilor acestora.



Căsătoriile în masă reprezintă un obicei destul de des întâlnit în India, unde sunt considerate o modalitate eficientă de reducere a costurilor pentru cuplurile sărace. Astfel de nunţi sunt de obicei organizate de asociaţii comunitare, filantropi şi lideri locali.

AGERPRES