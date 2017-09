Un german și-a doborât propriul record mondial la cărat halbe de bere

Un nou record mondial la cărat halbe de bere a fost stabilit în sud-estul Germaniei, informează Reuters.



În Bavaria, care găzduieşte, de asemenea, Oktoberfest, cel mai mare festival la mondial dedicat berii, Oliver Strümpfel a luat în braţe duminică 31 de halbe de bere stivuite pe două rânduri, a mers cu ele 40 de metri, apoi le-a aşezat jos.



Două dintre acestea au căzut însă în ultimul minut, astfel că recordul a fost stabilit la 29 de halbe sau la peste 69 de kilograme de bere şi sticlă.



"Am luat prima dată 27, pentru că am vrut sa fiu sigur şi apoi la sfârşit am spus 'să trecem de 30' ", a declarat Strümpfel.



Pentru a se pregăti concursul de duminică, germanul a mărturisit că a mers la sala de fitness de trei până la de patru ori pe săptămână începând din luna februarie.



"Când mă gândesc, sunt 200 de ore (de antrenament, n.red.) pentru 40 de secunde de mers", a declarat el după competiţie.



El a stabilit recordul mondial anterior cărând 25 de halbe în 2014, a indicat Merkur, un cotidian din Munchen.AGERPRES