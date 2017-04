Un hoţ de smartphone-uri de la festivalul Coachella, descoperit graţie aplicaţiei "Find my Phone"

Un bărbat suspectat de furtul a peste o sută de smartphone-uri în timpul festivalului muzical Coachella din California a fost localizat şi arestat vineri, graţie aplicaţiei "Find my Phone", folosită de spectatorii dornici să îşi regăsească preţioasele telefoane mobile, informează AFP.



"Mulţi participanţi la festival au observat că le-a dispărut telefonul mobil şi au activat funcţia "Find my Phone", care oferă localizarea prin GPS a dispozitivului", a explicat într-un comunicat difuzat duminică sergentul Dan Marshall, purtătorul de cuvânt al poliţiei din Indio, unde se desfăşoară evenimentul muzical.



Urmând direcţiile de geolocalizare, multe victime ale furtului au dat de urma unui bărbat de 36 de ani din New York, Reinaldo de Jesus Henao, care a fost oprit rapid de paznici până la sosirea poliţiei, se indică în comunicatul publicat pe contul de Twitter al sergentului Marshall.



În rucsacul bărbatului au fost descoperite peste 100 de telefoane mobile, iar acesta a fost reţinut pentru scurt timp pentru "furt pe scară largă" şi eliberat pe o cauţiune de 10.000 de dolari.



Coachella, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din lume, desfăşurat anual timp de două week-enduri de câte trei zile, în luna aprilie, atrage de obicei circa 120.000 de fani ai muzicii rock, folk, pop sau electro.



Al doilea week-end al festivalului va avea loc în acest an între 21 şi 23 aprilie, cu acelaşi line-up ca în primul - cu Radiohead, Lady Gaga, Lorde şi Kendrick Lammar principalii headlineri.AGERPRES