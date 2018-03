Un motan dispărut de acasă după un uragan din SUA s-a reîntâlnit cu proprietarul său după 14 ani

Un bărbat din Florida, Statele Unite, al cărui motan a dispărut de acasă în 2004 în urma unui uragan şi-a găsit animalul 14 ani mai târziu, informează UPI.



Societatea pentru protecţia animalelor Humane Society of the Treasure Coast a anunţat într-un mesaj publicat pe Facebook că motanul a fost identificat săptămâna trecută vagabondând pe străzi, iar autorităţile au descoperit că animalul avea implantat un microcip care conţinea datele de identificare ale proprietarului său.



Perry Martin a mărturisit că a fost şocat când a fost sunat de la biroul medicului veterinar şi a fost anunţat că animalul său a fost găsit. ''Mi-au spus: 'Perry, ce-ai face dacă ţi-am spune că T2 e viu?', iar eu am zis: 'Probabil v-aş spune că sunteţi nebuni pentru că el a murit cu mult timp în urmă!'', a povestit Martin pentru postul local de televiziune WPTV.



Martin l-a adoptat pe T2 - o poreclă pentru Thomas Jr. - în anul 2002, însă felina a dispărut de acasă după uraganul Jeanne din 2004.



''Am făcut o sesizare la Humane Society, în cazul în care era găsit de autorităţile pentru controlul animalelor", a precizat Martin.



Reprezentanţii Humane Society au declarat că la momentul la care a fost găsit, starea de sănătate a lui T2 nu era prea bună. ''A fost descoperit pe stradă (...), avea purici şi era slab'', a precizat coordonatoarea programului de voluntariat, Sarah Fisher.



Martin a povestit că relaţia dintre el şi T2 s-a reînchegat rapid. ''Imediat ce m-am uitat la faţa lui, am ştiut exact cine era. Puţin mai bătrân, cam ca şi mine'', a spus el. ''Sunt convins că a avut pe cineva care l-a lăsat în casă. Trebuie să fi făcut parte din familia cuiva şi poate că a fugit'', a adăugat proprietarul care a precizat că de când s-a întors acasă starea lui T2 se îmbunătăţeşte.



''A avut o şansă să se întoarcă acasă, să-şi petreacă timpul cu familia lui şi să îi fie bine până va muri. Până atunci el va fi răsfăţat aşa cum a fost înainte să dispară'', a spus Martin.AGERPRES