Un parc tematic uriaş, supranumit "Disneyland pentru gastronomi", va fi inaugurat în curând la Bologna

Supranumit "Disneyland pentru gastronomi", parcul tematic Fico-Eataly World a fost imaginat de Oscar Farinetti, antreprenorul care a înfiinţat Eataly, un lanţ italian de magazine alimentare cu produse de calitate înaltă, care i-au sedus pe cumpărătorii din Italia dar şi pe cei din New York, Dubai şi din China.



Întins pe o suprafaţă de 10 hectare, noul parc, care doreşte să fie în acelaşi timp un centru de conferinţe şi de atracţii turistice, va fi administrat de un parteneriat încheiat între Eataly şi grupul de distribuţie italian Coop.



A fost finanţat de un consorţiu de investitori privaţi şi de colectivităţi locale din jurul Bolognei, un oraş celebru pentru gastronomia sa, dar adeseori uitat de către turişti.



Fico, numele parcului, reprezintă un acronim pentru Fabbrica Italiana Contadina (uzină italiană ţărănească). Este, de asemenea, termenul italian pentru "smochină", dar şi un cuvânt folosit în limbajul familiar pentru a înlocui termenul american "cool".



Acest dublu sens este în acord şi cu viziunea lui Oscar Farinetti pentru un parc ce va permite vizitatorilor să participe la ateliere tematice, vizând subiecte care pot să varieze de la fotografia alimentară şi până la procesul de preparare a îngheţatei, trecând prin principiile de bază ale "vânătorii" de trufe.



O cincime din parc, amenajat în fosta piaţă a producătorilor de fructe şi legume din Bologna, este în aer liber şi găzduieşte prezentări diverse, ce includ peste 200 de animale şi 2.000 de specii de plante.



6 milioane de vizitatori



"Educaţia este fundamentală în acest proiect. Însă este vorba şi despre a te amuza, a mânca, a face cumpărături", a explicat Oscar Farinetti pentru AFP înainte de deschiderea oficială a parcului, ce va avea loc pe 15 noiembrie.



Parcul vrea, de asemenea, să celebreze savoir-faire fermier şi culinar care se ascunde în spatele multor produse gastronomice italiene şi biodiversitatea unei ţări care se întinde de la insulele mediteraneene din faţa Africii şi până la piscurile înzăpezite ale Alpilor.



Această diversitate se exprimă în noul parc prin intermediul a peste 40 de restaurante şi la fel de multe expoziţii didactice ale producătorilor de specialităţi culinare, precum o specialitate rară de carne de vită şi bonboane cu cremă de lemn-dulce.



Cu câteva zile înainte de inaugurare, Oscar Farinetti se declară prins între entuziasmul de a-şi vedea visul devenind realitate şi "o panică totală".



"E destul de normal pentru mine. Sunt îngrozit de ideea că oamenii nu vor fi la fel de numeroşi pe cât ne aşteptăm noi. Nu poţi să nu intri în panică atunci când lansezi aşa ceva", a explicat antreprenorul italian.



Pentru directoarea parcului, Tiziana Primori, obiectivul declarat este acela de a ajunge la 6 milioane de vizitatori pe an în 2020: o treime ar putea veni din regiune, o treime din restul Italiei şi ultima treime din străinătate.



Este însă oare realist acest obiectiv? "Nu, este utopic, dar toate proiectele în care am fost implicată au fost utopice. Lumea întreagă este realistă, eu prefer utopia. Nu ştiu dacă vom reuşi, dar vom face tot ce putem pentru asta", a adăugat Oscar Farinetti.



"Interes pur şi simplu nebunesc"



Acest optimism este stimulat şi de succesul fenomenal pe care îl au cele mai multe dintre magazinele Eataly din lumea întreagă.



"În acest moment, există un interes pur şi simplu nebunesc faţă de gastronomia italiană în lumea întreagă, pentru paste, pentru pizza...", a spus iniţiatorul proiectului.



După părerea lui, acest lucru se datorează parţial uşurinţei cu care oamenii din lumea întreagă pot să prepare în locuinţele lor mâncărurile gustate în Italia sau în restaurante italiene.



"E suficient să cumperi o jumătate de kilogram de paste, puţin ulei de măsline extra-virgin şi tomate San Marzano şi puteţi să mergeţi acasă să preparaţi o mâncare pe care deja aţi apreciat-o. Şi este foarte lejeră şi uşor de digerat", a adăugat omul de afaceri italian.



Zeci de antreprenori împărtăşesc această viziune şi participă la proiectul parcului gastronomic din Bologna. Printre ei se află şi Antonio Capaldo, proprietarul companiei care produce vinurile Feudi San Gregorio.



În parteneriat cu un comerciant de fructe de mare, el a înfiinţat în parcul Fico-Eataly World un fast-food pe bază de peşte, care va pune în valoare şi vinurile sale, de obicei albe şi acidulate.



"Cine şi-ar fi imaginat că magazinul Eataly din New York ar vinde mai mult decât Apple Store? Există o mare sete de cultură italiană în lume, de aceea noi mizăm pe succesul acestui proiect", a adăugat Antonio Capaldo.AGERPRES