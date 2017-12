Un pas spre nemurire! O familie din SUA va fi criogenata!

Cu scopul de a oferi "o noua sansa vietii", Dennis Kowalski, un american din statul Wisconsin, a hotarat sa se criogeneze in azot lichid impreuna cu intreaga lui familie.

Presedintele Cryonics Institute, Dennis Kowalski, a semnat un contract cu propria firma pentru ca, imediat dupa moartea lor, toti membri familiei sale, adica sotia Maria, cei trei copii si el insusi, sa fie criogenati in azot lichid, scrie cotidianul Daily Mail.

In opinia lui Kowalski, aceasta procedura, destul de costisitoare, de altfel, ea costand 140.000 de dolari, adica in jur de 28.000 de dolari de persoane, va oferi "o noua sansa de a trai".

Astfel, dupa moarte, trupurile lor vor fi criogenate si transferate in departamentul principal al Cryonics Institute din Michigan. Acolo, sangele lor va fi inlocuit cu un antigel, in timp ce corpurile vor fi plasate in cuve cu azot lichid.

Kowalski sustine ca, in prezent, 2.000 de persoane sunt deja inscrise pentru aceasta procedura, in timp ce alte 160 de cadavre au fost deja scufundate in azot lichid. "Stim ca nimeni nu poate garanta nimic, dar nimeni nu stie ce ne rezerva viitorul", a explicat el.

Potrivit unor ultime informatii, 300 de persoane au fost criogenate pana in prezent in intreaga lumi, in principal in cele doua institutii americane, Alcor si Cryonics Institute, si unul rus, Kriorus. Trupurile nu sunt inghetate, ci mentinute la o temperatura destul de coborata, astfel incat celulele pacientului sa nu fie afectate.

Eventuala lor reanimare este inca departe de a fi garantata.