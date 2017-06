Un sat din India va purta numele preşedintelui american Donald Trump

Foto: pixabay

O importantă organizaţie nonguvernamentală din India a anunţat, marţi, că intenţionează să acorde unui sat din această ţară numele preşedintelui american Donald Trump, în cadrul unor acţiuni mai largi, ce vizează stimularea relaţiilor americano-indiene, informează DPA.



Iniţiativa are loc cu o zi înainte de aniversarea preşedintelui Donald Trump, care va împlini miercuri vârsta de 71 de ani. Activiştii hinduşi simpatizanţi ai politicilor de dreapta intenţionează să celebreze această aniversare în capitala Indiei.



Bindeshwar Pathak, fondatorul şi directorul ONG-ului Sulabh International, "va acorda unui sat indian numele preşedintelui Trump, ca parte a eforturilor depuse pentru a stimula relaţiile dintre India şi Statele Unite", în cadrul unui eveniment comunitar ce va avea loc la Washington, se afirmă într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a organizatorilor.



"Vom construi acest sat în nordul statului Haryana, unde toaletele pentru toate locuinţele au fost finanţate de Sulabh International. Vom denumi satul după preşedintele Trump, după ce discutăm această chestiune cu sătenii", a declarat Bindeshwar Pathak, prin telefon, de la Washington, într-o conversaţie cu jurnaliştii de la DPA.



ONG-ul Sulabh International, creditat cu ameliorarea instalaţiilor sanitare din India şi cu transformarea deşeurilor în energie, a construit toalete pentru 1,5 milioane de locuinţe din această ţară din sudul continentul asiatic. Acelaşi ONG a demarat operaţiuni şi în ţările vecine.



Acesta nu va fi însă primul sat din India care va primi numele unui preşedinte american. Un sat din apropiere de New Delhi a fost redenumit şi a adoptat numele Carterpuri, în semn de omagiu pentru vizita efectuată de preşedintele Jimmy Carter în acea localitate indiană în anul 1978.



Membrii grupului de aripă dreapta Hindu Sena, care au susţinut declaraţiile antiislamiste făcute de Donald Trump în timpul campaniei sale electorale, spun că vor sărbători ziua de naştere a politicianului american în capitala New Delhi cu un tort uriaş şi o expoziţie de fotografie.



Aceste evenimente vor avea loc cu puţin timp înainte de prima întâlnire oficială dintre premierul indian Narendra Modi cu liderul american, la Casa Albă din Washington, spre sfârşitul lunii iunie.

Sursa: www.agerpres.ro