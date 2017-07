VIDEO. Un taur s-a omorât după ce i-a fost dat foc la coarne pentru distracţia multimii

Un taur s-a omorât după ce i-a fost dat foc la coarne în faţa unei mulţimi gălăgioase. Imaginile surprind animalul care a devenit confuz şi speriat înainte să alerge o distanţă scurtă în cerc şi să intre cu capul într-un stâlp de lemn în oraşul Foios în Valencia, Spania.

Animalul, care a murit instant, a fost iniţial legată de stâlp în faţa mulţimii gălăgioase în timpul festivalului “Bulls in the Street”, care este o versiune a faimosului festival Pamplona “Running of the Bulls”.

În aceeaşi zi, taurul a împuns un om în picior, însă nu se ştie dacă acesta a fost motivul pentru care a fost legat de stâlp.

În filmarea obţinută de grupul pentru drepturile animalelor Bulls Defenders United şi postată pe pagina lor de Facebook, entuziasmul mulţimii pare să se transforme în şoc, după ce animalul a lovit stâlpul, sugerând că moartea animalului nu era planificată.

“Un taur este disperat, având coarnele în flăcări, şi se loveşte de un stâlp de care era legat. Cât de multe vieţi mai trebuie să fie luate în numele tradiţiilor care nu înseamnă nimic în afară de barbarism?”, a scris grupul într-un comentariu la videoclip.

Oraşele din Spania sunt criticate dur pentru moartea a sute de tauri anual.

Sursă: The Independent

ATENŢIE! Imaginile vă pot afecta emoţional.