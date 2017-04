Un tren cu peste o mie de pasageri a rămas blocat în tunel trei ore

Un tren cu aproximativ 1.200 de pasageri a rămas blocat vineri, timp de aproape trei ore, într-un tunel între New York şi New Jersey, relatează Associated Press.

Când garnitura a ajuns în staţie, un bărbat a devenit violent, iar gardienii din garnitură au fost nevoiţi să folosească un pistol cu şocuri electrice pentru a-l calma.

Incidentul a provocat o busculadă, iar oamenii panicaţi aproape că s-au călcat în picioare.

Incidentul a provocat întârzieri mari în circulaţia trenurilor.

Sursa: antena3.ro