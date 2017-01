Ungaria: Gripa aviară a dublat preţul la foie gras

Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Preţul la foie gras în Ungaria, unul dintre principalii producători din lume, a urcat semnificativ de la declanşarea epidemiei de gripă aviară, care a forţat fermierii să sacrifice peste trei milioane de păsări, majoritatea gâşte şi raţe, transmite Reuters.



Un kilogram de foie gras de gâscă costa miercuri aproximativ 13.000 de forinţi (45 de dolari) în piaţa Lehel din Budapesta, aproape dublu faţă de preţul plătit înainte ca virusul gripei aviare H5N8 să afecteze fermele avicole.



Şefii restaurantelor se plâng că din decembrie există probleme cu furnizarea de foie gras, dar şi de gâşte şi raţe, şi unele feluri de mâncare au fost scoase din meniu din această cauză.



Luni, Guvernul de la Budapesta a anunţat că va încerca să obţină sprijinul UE pentru a contracara efectele negative ale epidemiei de gripă aviară.



Producătorii din Ungaria vor cere Federaţiei Europene a producătorilor de foie gras să facă demersuri pentru obţinerea unui mecanism permanent de sprijin financiar din partea UE, pentru a face faţă unor crize similare, deoarece aproape în fiecare an se înregistrează cazuri de gripă aviară.



"Dacă vrem să prezervăm o parte importantă a moştenirii culturale şi gastronomice a Europei - foie gras - atunci Comisia Europeană trebuie să adopte măsuri pentru rezolvarea acestei probleme", a afirmat Attila Csorbai, şeful Asociaţiei Avicole din Ungaria.



Acesta a explicat că Ungaria produce anual 1.600 - 1.800 de tone de foie gras de gâscă şi, conform celor mai optimiste estimări, producţia din acest an va fi la jumătate faţă de cea din 2016, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru producţia de foie gras de raţă.



Pierderile totale din acest sector ar putea ajunge până la zece miliarde de forinţi, iar 3.000 de persoane şi-ar putea pierde locurile de muncă, a avertizat Csorbai.



Bulgaria va acorda fermierilor 9,7 milioane de leva (5,3 milioane de dolari) pentru a-i ajuta să ţină sub control epidemia de gripă aviară şi pentru a-şi proteja titlul de al doilea producător mondial de foie gras de raţă, după Franţa, a anunţat recent Guvernul de la Sofia.



Epidemia ar putea duce în 2017 la reducerea producţiei de foie gras în Bulgaria cu 25%, la 2.000 de tone, faţă de nivelul de anul trecut, de 2.700 de tone.

''Ne aşteptăm ca fermele afectate să-şi poată relua operaţiunile în aprilie'', a afirmat, pentru Reuters, şeful Asociaţiei Crescătorilor de Păsări, Dimitar Belorechkov.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor (OIE) a solicitat celor 180 de state membre, printre care se numără şi România, să sporească măsurile de biosecuritate la ferme, pieţe şi în comerţul cu păsări, pentru a limita răspândirea gripei aviare.



În România, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat că monitorizează sever comerţul intracomunitar şi verifică toate transporturile de păsări care vin din ţările unde, în ultima perioadă, au fost diagnosticate focare de gripă aviară, pentru a preveni pătrunderea bolii pe teritoriul României. AGERPRES