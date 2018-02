Ungaria se pregăteşte să abandoneze discuţiile ONU pentru un Pact privind imigranţii dacă acesta se menţine pro-migraţie

Ungaria va începe procedurile de retragere din discuţiile de la ONU pentru un Pact privind imigranţii, dacă nu are loc o "schimbare pozitivă în direcţia poziţiei Ungariei", a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, într-o conferinţă de presă la Budapesta, transmite MTI.



Şeful diplomaţiei ungare a precizat că guvernul i-a solicitat să examineze o primă variantă a documentului ce urmează să fie publicată la 5 februarie şi să înceapă procedurile de retragere din negocierile de la ONU, dacă textul este la fel de "favorabil migraţiei" ca declaraţia din 2016 a Naţiunilor Unite cu privire la refugiaţi şi imigranţi şi ca recentele remarci pe această temă ale secretarului general al ONU.



Se prevede ca Pactul privind imigranţii să fie adoptat către sfârşitul acestui an, iar negocierile interguvernamentale pe marginea sa nici nu au început încă, dar secretarul general al ONU "a anunţat deja rezultatul", a notat Szijjarto.



Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a atras atenţia într-un raport făcut public acum două săptămâni că statele membre trebuie să se pregătească pentru "gestionarea unor largi mişcări de imigranţi", adăugând că "Pactul mondial privind imigranţii este o oportunitate nu doar pentru statele membre, dar şi pentru sistemul ONU de a adopta o abordare mai ambiţioasă pentru gestionarea migraţiei". Negocieri formale pe acest subiect urmează să înceapă în februarie. Guterres a făcut de asemenea apel să se dezvolte în toate statele lumii o percepţie 'pozitivă' privind migraţia pentru a lupta, printre altele, împotriva xenofobiei şi discriminărilor.



Ministrul ungar de externe a insistat în schimb miercuri că există realmente un plan al finanţistului american George Soros cu privire la migraţie, ca un "concept clar", şi că "pare să existe o paralelă" cu recenta declaraţie a secretarului general al ONU. Potrivit lui Szijjarto, atât declaraţia ONU cât şi afirmaţiile lui Guterres sunt în conflict cu poziţia şi interesele Ungariei, deoarece sugerează că "migraţia este bună şi inevitabilă", or în opinia guvernului ungar migraţia nu reprezintă "o tendinţă pozitivă", ci "prezintă riscuri grave de securitate şi poate fi oprită".



Şeful diplomaţiei ungare a mai argumentat că ONU a sugerat astfel că trebuie simplificate procedurile birocratice legate de imigraţie, ceea ce i-ar încuraja şi mai mult pe cei care vor să plece din ţările lor şi ar relaxa politicile naţionale cu privire la migraţie. El a menţionat că ONU consideră că şi ţările asupra cărora "migraţia nu a avut impact" trebuie să lanseze programe pentru primirea de migranţi, ceea ce, în opinia sa, în loc să simplifice lucrurile, ar îngreuna şi mai mult provocarea.



Peter Szijjarto a criticat şi faptul că declaraţia ONU susţine ca intrarea ilegală într-o ţară să nu fie considerată infracţiune, aşa cum "este de fapt", adăugând că pentru un stat "capacitatea de a-şi apăra graniţele este unul din cele mai importante aspecte ale statalităţii şi o componentă importantă a suveranităţii". Declaraţia ONU încearcă să prezinte "dreptul la migraţie ca pe un drept fundamental şi să elimine diferenţa dintre migraţia legală şi ilegală, ceea ce este inacceptabil", a conchis ministrul ungar de externe.AGERPRES