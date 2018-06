Unui american i s-au administrat 26 de doze de antivenin după ce a fost muşcat de un şarpe... decapitat

Un bărbat din statul american Texas a avut nevoie de douăzeci şi şase de doze de antivenin după ce a fost muşcat de capul tăiat al unui şarpe cu clopoţei pe care tocmai îl omorâse, informează joi BBC.



Jennifer Sutcliffe a declarat pentru postul local de televiziune KIII-TV că lucra în grădină alături de soţul său când acesta a văzut şarpele de circa 1,25 metri şi l-a decapitat.



Potrivit New York Post, bărbatul pe nume Milo a atacat reptila cu o lopată şi i-a tăiat capul.



În timp ce aduna rămăşiţele reptilei pentru a le arunca la gunoi, bărbatul a fost muşcat de capul tăiat.



La scurt timp, bărbatul a început să manifeste crize, după cum a povestit Jennifer Sutcliffe pentru KIII-TV. El a fost transportat pe calea aerului de la locuinţa aflată în apropiere de Corpus Christi la un spital unde i-a fost administrat antivenin.



'O persoană normală care este muşcată are nevoie de două până la patru doze de antivenin. El a avut nevoie de douăzeci şi şase', a declarat soţia bărbatului pentru postul KGW-TV.



Muşcătura din reflex a şarpelui se poate declanşa chiar şi la câteva ore după ce acesta a murit, notează BBC.



Evenimentul a avut loc la 27 mai, după cum notează New York Post, iar în prezent bărbatul se află în stare stabilă, însă funcţia sa renală este în continuare afectată.



Leslie Boyer, specialistă în antivenin la VIPER Institute din cadrul Universităţii din Arizona a atras atenţia asupra tentativelor de omorâre a şerpilor, în special a tăierii acestora. "Este (o metodă) crudă pentru animal, în urma căruia rămâne un fragment de dimensiuni mai mici, veninos, ce trebuie adunat", a spus ea pentru site-ul Gizmodo.AGERPRES