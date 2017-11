Uraganul Maria. Aproape jumătate de milion de portoricani vor să părăsească țara

Aproape jumătate de milion de portoricani, echivalentul a 14% din populaţia ţării, intenţionează să părăsească insula până în 2019, din cauza distrugerilor provocate de uraganul Maria, potrivit cercetătorilor, informează luni AFP.



Un număr cuprins între 114.000 şi 213.000 de portoricani vor pleca de pe insulă în fiecare an ''ca o consecinţă a uraganului Maria'', care a lovit insula pe 20 septembrie, potrivit estimărilor experţilor centrului de studii portoricane de la Hunter College din New York, publicate într-un raport în luna octombrie.



În intervalul 2017-2019 acest teritoriu american de 3,4 milioane de locuitori ar putea pierde 470.000 de locuitori. Aproximativ cinci milioane de portoricani locuiau deja pe continent înaintea uraganului.



''În deceniul de dinaintea uraganului Maria, emigraţia netă din Puerto Rico către Statele Unite a reprezentat aproximativ o jumătate de milioane de persoane, echivalentul a 10% din populaţia insulei'', precizează autorii studiului, Edwin Melendez şi Jennifer Hinojosa.



Zeci de mii de locuitori s-au refugiat deja în Statele Unite după trecerea uraganului Maria, o pierdere care fragilizează situaţia economică instabilă a insulei.



''Scăderea populaţiei din Puerto Rico (...) are numeroase repercusiuni economice asupra insulei, a subliniat pentru AFP Jorge Duany, antropolog la universitatea internaţională din Florida (FIU). Expert în acest subiect, cercetătorul aminteşte fenomenul îmbătrânirii populaţiei antrenate în acest exod, închiderea şcolilor şi scăderea numărului de contribuabili care ar fi putut contribui la bugetul ţării.



Uraganul Maria a provocat decesul a cel puţin 51 de persoane în Puerto Rico, potrivit autorităţilor, la care se adaugă zecile de persoane dispărute, potrivit presei locale. În prezent, doar 42% dintre locuitori au din nou electricitate, iar aproximativ 2.600 de oameni locuiesc încă în adăposturi.

