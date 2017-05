VIDEO - Actrița de comedie Kathy Griffin își cere scuze public după ce a pozat cu capul tăiat al lui Donald Trump

Actrița de comedie Kathy Griffin își cere acuze public după ce a pozat cu capul tăiat al lui Donald Trump

Actrița a pozat cu un cap însângerat de păpușă care îl reprezenta pe Donald Trump, imagine care a fost publicată în site-ul tabloid american TMZ.

Trump a criticat dur gestul actriței și spune că acesteia ar trebui să îi fie rușine pentru gestul făcut deoarece i-a îngrozit pe copii săi, mai ales pe Barron care are 11 ani.

Imaginea a fost criticată și de alții precum Chelsea Cinton sau senatorul Al. Franken.

Serviciile Secrete au declarat că vor analiza acest incident.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB