VIDEO - ALERTĂ / UPDATE - ATAC TERORIST la Barcelona. O dubă a intrat în oameni. OFICIAL 13 morți și 50 de răniți

UPDATE 7: Ministrul de INterne spaniol, Joaquim Forn, a declarat că până la ora actuală au fost înregisrați 13 morți și 50 de răniți, relatează EL Pais.

UPDDATE 6: Autoritățile roagă oamenii să nu publice pe rețelele de socializare fotografii sau video-uri de la locul atentatului.

UPDATE 5: Incidente la două puncte de control instituite de poliție la ieșirile din Barcelona. Un autoturism a forțat un baraj și a rănit 3 polițiști șoferul reușiind să dispară iar în al doilea incident șoferul a încercat să fugă însă a fost oprit și arestat. Poliția nu poate spune dacă aceste incidente au vreo legătură cu atentatul.

UPDATE 4: Taximetriștii din Barcelona s-au oferit să transporte gratuit oamenii care au rămas în centrul orașului, relatează El Pais.

UPDATE 3 : Un prim bilanț comunicat de presa locală spune că au fost înregistrați cel puțin 13 morți și 20 de răniți.

Mașina care a intrat în mulțime a fost închiriată de un musulman.

UPDATE 2: Presa spaniolă relatează şi despre o luare de ostatici de către două persoane înarmate într-un restaurant din apropiere.

Autorităţile au izolat zona, iar staţiile de metrou au fost închise.

UPDATE 1: Cel puțin două persoane au murit iar câteva zeci sunt rănite, conform informațiilor furnizate de Fox News.

Reuters relatează că serviciile de urgență spaniole au cerut închiderea metroului și gărilor.

El Pais spune că șoferul dubei a fugit pe jos după ce a intrat cu mașina în mulțime pe strada Ramblas din Barcelona.

Știrea inițială: O camionetă a intrat în mulțimea aflată în zona turistică Rambas din Barcelona. Câteva persoane au fost rănite, spune poliția locală citată de BBC.

Cel aflat la volanul vehiculului a fugit de la locul faptei. Deocamdată nu este clar dacă a fost un atac terorist şi nici nu au fost oferite informaţii despre starea victimelor.

Știre în curs de actualizare.

In #Barcelona van reportedly plowed into a crowd of ppl in busy outdoor mall (Rambla de Catalunya). Police on scene pic.twitter.com/Z9n3uvFmWy