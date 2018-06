VIDEO/AUDIO - Grănicerii americani, despre plânsetele copiilor smulși din brațele părinților la granița Mexic: Avem orchestră

După ce scandalul legat de modul în care SUA gestionează problema copiilor migranților la granița cu Mexicul a izbucnit, au apărut în presa americană și mai multe materiale tulburătoare.

ABC News dă publicității o înregistrare audio sfâșietoare în care se aud copii plângând când sunt despărțiți de părinții lor.

Înregistrarea este greu de ascultat pentru cei care sunt mai sensibili dar arată modul brutal în care SUA gestionează problema migrației de la granița cu Mexicul.

În înregistrare se aud și comentariile cinice ale grănicerilor care spun că: ”Avem acum și orchestră”, referindu-se la corul de plânsele ale celor mici.

___________________________________________________

Audio recording emerges of so-called 'orchestra' of crying children inside a migrant detention center.



"What's missing is a conductor," says a male voice on the recording, someone believed to be a U.S. Border Patrol agent. https://t.co/PJn6FvC6Tp pic.twitter.com/xiFETeoTAC