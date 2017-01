VIDEO - Cel puţin 30 de persoane au murit după prăbuşirea unui imobil de 17 etaje la Teheran

Cel puţin 30 de pompieri au murit şi câteva zeci au fost răniţi după ce un imobil în flăcări, înalt de 17 etaje, s-a prăbuşit joi la Teheran, informează mass-media din Iran, preluate de BBC şi Sky News.



Televiziunea de stat a relatat că incendiul s-a declanşat la ora locală 08:00 (06:30 a României). În clădirea care găzduia numeroase centre comerciale nu era, la acea oră, niciun client. Conform agenţiei semioficiale Tasnim, incendiul a izbucnit la etajul 9 al imobilului.



Potrivit AFP, clădirea a fost evacuată înainte să se prăbuşească, dar numeroşi pompieri care luptau contra incendiului se aflau încă în interior. Bilanţul victimelor nu este deocamdată clar. Agenţia Fars şi postul Press TV transmit că 30 de pompieri au murit. Şeful serviciilor de urgenţă, Pir-Hossein Kolivand, a declarat pentru agenţia oficială Irna că mulţi membri ai echipelor de intervenţie au decedat, dar nu a putut spune despre câţi morţi este vorba.



Numărul răniţilor ar fi între 75 şi 200, potrivit BBC şi Sky News.



Clădirea Plasco datează din anii '60 şi a fost, o vreme, cea mai înaltă din capitala Iranului. "I-am avertizat de mai multe ori pe responsabilii imobilului cu privire la fragilitatea clădirii", a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, Jalal Maleki. AGERPRES

#VIDEO: 53-year-old high-rise #Plasco building in #Iran's capital city #Tehran collapsed due to the fire in the building. pic.twitter.com/r7qg6WhqNV