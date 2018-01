VIDEO China: O bucata dintr-o racheta a cazut din cer si a explodat!

Locuitorii provinciei Guangxi au fost martorii unui incident mai putin obisnuit: ei au filmat cum din cer cade "un obiect necunoscut", care explodeaza la impactul cu solul.

Ulterior, autoritatile locale au stabilit ca este vorba de una din treptele rachetei purtatoare Long March 3B, lansata in 12 ianuarie pentru a plasa pe orbita doi sateliti ai sistemului de navigatie BeiDou.

In plus, oficialitatile au precizat ca zona de cadere a fost calculata dinainte. In noiembrie anul trecut, China a lansat concomitent doi sateliti BeiDou-3 cu ajutorul unei singure rachete-purtatoare.

Pentru 2018, Beijing si-a propus sa plaseze in jurul Pamantului 10 sateliti. Conform planului, pana in 2020 sistemul global de navigatie, care vrea sa devina un concurent real pentru sistemul american GPS, trebuie sa cuprinda 35 de sateliti.

