VIDEO - Columbia: Cel puţin trei morţi şi 30 de dispăruţi în naufragiul unei ambarcaţiuni

Naufragiul în Columbia al unei ambarcaţiuni cu aproximativ 150 de pasageri a făcut cel puţin trei morţi şi 30 de dispăruţi în apele lacului El Penol din Guatape, un sit vizitat de foarte mulţi turişti situat în nord-vestul ţării, a anunţat poliţia locală, potrivit AFP.



"Deocamdată, trei persoane şi-au pierdut viaţa" şi "vreo 30 sunt date dispărute", a declarat directorul poliţiei, generalul Jorge Hernando Nieto, la postul Blu Radio din capitala ţării, Bogota.AGERPRES

LATEST: At least 9 people have died, 28 missing after multi-story tourist boat sinks in Colombia, officials say. https://t.co/vlYJRO9ttP pic.twitter.com/MBoioSQxBB