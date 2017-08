VIDEO - Deșertul Atacama a înflorit. Locuitorii din zonă au parte de un spectacol rar

Spre surpriza tuturor, Deșertul Atacama a înflorit. Acest fenoment are loc aproximativ odată la 7 ani, însă de această dată natura a făcut o spurpriză tuturor, fenomenul survenind la numai 3 ani de la ultima înflorire.

Deșertul Atacama este cel mai aris loc de pe planetă însă în condiții meteo favorabile ploilor, deșertul prinde viață și se umple de culori, spre deliciul locuitorilor din zonă și nu numai.

Deșertul Atacama se poate spune ca este izolat de ploi de către paravanul înalt al Anzilor Cordilieri fiind expus vânturilor uscate. In apropiere de coasta Pacificului este împiedicată formarea norilor de curentul rece Humboldt, astfel că regiunea este izolată din toate părțile, și în plus, ea fiind traversată de tropicul capricornului. Apa rece a Pacificului determină aici frecvent formarea ceții și o temperaturile mai scăzută în apropiere de coastă. Prin fenomenul climatic denumit „El Niño” au loc averse intense de ploaie la intervale de 6 - 10 ani, care duce pentru un timp scurt la o înflorire a deșertului.

The Atacama Desert is the driest non-polar place on Earth but it is now bursting with flowers after surprise rainfall in northern Chile pic.twitter.com/NE5Y3JLYMn