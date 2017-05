VIDEO - Donald Trump, filmat în timpul Dansului Săbiilor la Riad

Preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să efectueze în curând o vizită în Egipt, a declarat duminică preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, care a avut o întrevedere la Riad cu liderul american, transmite AFP.



'Vom pune clar acest lucru (vizita noastră) pe listă foarte curând', a confirmat Trump, care cu şase săptămâni în urmă l-a primit la Casa Albă pe preşedintele al-Sissi.



'Egiptul este o ţară stabilă şi sigură şi cooperarea cu Statele Unite evoluează foarte bine', a mai spus liderul egiptean. 'Sunteţi o personalitate unică şi capabilă să facă imposibilul', a continuat el la adresa lui Trump, provocând râsete în rândul celor prezenţi. 'Absolut de acord!', i-a răspuns încântat preşedintele american.



Dar Trump nu a evocat deloc în faţa presei problema respectării drepturilor omului în Egipt, unde preşedintele al-Sissi este acuzat că a instaurat un regim ultra-represiv care nu tolerează nicio disidenţă, după ce în anul 2013, când se afla la comanda armatei egiptene, l-a înlăturat de la putere pe preşedintele islamist Mohamed Morsi.



Statele occidentale, inclusiv SUA, s-au abţinut la acea vreme să califice acţiunea generalului al-Sissi drept lovitură de stat militară, fostul preşedinte american, Barack Obama, declarându-se atunci doar 'profund îngrijorat' de implicarea armatei în politică.AGERPRES

