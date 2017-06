VIDEO - După avertizarea de secetă severă, Florida se confruntă cu cele mai mari inundații din ultimii 100 de ani

Ce mai mare parte a sudului statului Florida a fost sub avertizare de secetă severă însă în numai 24 de ore o ploaie torențială care a durat o zi întreagă a schimbat situația radical. Cantitatea record de ploaie a provocat inundații stratul de apă măsurând pe alocuri 30 de cm.



Ploaia a fost adusă de furtuna Beatriz, avertizarea de ploi torențiale se va extinde până pe 10 iunie.



Footage shows severe flooding in Broward County, Florida. As much as 12 inches of rain has been reported in the area in the last 24 hours. pic.twitter.com/cpPpDrm1Q9