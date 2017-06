VIDEO - EXPLOZIE DEVASTATOARE în fața unei GRĂDINIȚE din China

Cel puţin şapte persoane şi-au pierdut viaţa şi 66 au fost rănite, dintre care nouă grav, într-o explozie produsă joi în apropierea unei grădiniţe din provincia Jiangsu, în estul Chinei, a anunţat poliţia locală, relatează AFP şi DPA.



Două persoane au fost găsite decedate la faţa locului şi alte cinci au murit la spital. Şase persoane sunt grav rănite.



O anchetă a fost deschisă pentru a stabili originea exploziei, a indicat un responsabil al unui post de poliţie din comitatul Fengxian, provincia Jiangsu. 'Unii copii au fost răniţi', a precizat el.

____________________________________________

#BREAKING At least 7 dead, 59 wounded in kindergarten explosion in Fengxian County, eastern #China 's Jiangsu Province pic.twitter.com/mdK2wHG0OG

____________________________________________



O fotografie publicată pe o reţea de socializare de către media oficiale chineze arată numeroşi copii şi femei trântiţi la pământ, unii prezentând răni. În fotografie apare şi o femeie având în braţe o fetiţă care plângea.



Explozia s-a produs după-amiază, în apropiere de intrarea în grădiniţă, în momentul în care copiii părăseau instituţia, a precizat Xinhua, care citează funcţionari din oraşul Xuzhou, în apropiere de Fengxian. AGERPRES

UPDATE: Footage of the moment the explosion occurred near a kindergarten in Fengxian County, Eastern China, at least 40 wounded. pic.twitter.com/nU3cH2qDdX