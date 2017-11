VIDEO - Explozie urmată de incendiu la conducta ce alimentează Bahreinul cu petrol saudit

Autorităţile din Bahrein au acuzat Iranul că este responsabil de incendiul care a întrerupt temporar sâmbătă aprovizionarea regatului din Golf cu petrol saudit şi pe care l-a calificat drept ''act terorist'', relatează duminică AFP.



''Tentativa de a arunca în aer conducta care leagă Arabia Saudită de Barhein este o escaladare periculoasă din partea Iranului, care vizează să-i terorizeze pe cetăţeni şi să provoace pagube industriei mondiale a petrolului'', a scris pe Twitter ministrul de externe din Bahrein, Khaled ben Ahed Al-Khalifa.



Bahreinul, condus de o dinastie sunnită, acuză constant Iranul de legături cu şiiţii din regat, învinuiţi de acte de violenţă în ţara din Golf confruntată cu tulburări din 2011.



Puterea de la Manama a anunţat în ultimii ani destructurarea a numeroase ''celule'' de persoane antrenate în Iran pentru a întreprinde ''acte de sabotaj'' în ţară.



Ministerul de Interne din Bahrein a calificat sâmbătă incendiul de la conducta de petrol drept ''un act terorist''. AGERPRES

This video circulating on social media shows an #oil pipeline explosion in Bahrain. It look Nms Bahrain to Saudi Arabia pic.twitter.com/ln0PmVVAiV