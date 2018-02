VIDEO Fenomen natural care i-a tulburat pe americani!

Un nor lung de cativa kilometri a aparut deasupra statului american Virginia. Un fenomen absolut neobisnuit si care, potrivit inregistrarilor postate pe internet, s-a produs in 5 februarie.

"Ma pregateam pentru o noua zi de munca. Eram prin casa, cand am observat cum bucataria, unde se facea cafeaua, se umple de o lumina rozalie. Am ridicat perdeaua si am vazut cum un fel de tub urias si parca fermecat straluceste pe cer, schimbandu-si culoarea chiar deasupra cartierului nostru. Am fost uluit si tulburat, in acelasi timp. Un spectacol pe care nu-l vezi in feicare zi", a comentat un martor ocular.

Fenomenul rerpezinta, de fapt, asa numitii nori arcus, care apar foarte rar, motiv pentru care sunt si foarte putin studiati. Un lucru este cert, ei se formeaza la o altitudine relativ joasa, situata undeva intre 100 si 2000 de metri de sol. Lungimea poate atinge, intr-adevar, chiar mii de kilometri.

