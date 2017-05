VIDEO - FOTO - Denver, bombardat cu grindină de dimensiunea merelor

O furtună deosebit de puternică s-a abătut asupra orașului american Denver, statul Colorado, în timpul căreia străzile au fost bombardate cu grindină care în unele cazuri ajungea și la mărimea unui măr.

Un mall a trebuit să fie închis, mașinile au fost distruse și nenumărate geamuri au fost sparte de gheața adusă de furtună.

După furtună străzile au fost acoperită cu un strat consistent de gheață și arăta în timpul iernii.

VIDEO: The hail storm has just moved through and it's a small river out in our parking lot. #Denver #COwx pic.twitter.com/87mRdOQ6or