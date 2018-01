VIDEO - Furtuna Friederike face ravagii în Europa. Mai mulți oameni au murit iar pagubele materiale sunt seminificative

Mai multe persoane şi-au pierdut viaţa după ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturbând traficul în Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia şi Germania, informează DPA.



În Belgia, o femeie a fost ucisă după ce un copac a căzut pe maşina sa la începutul zilei de joi, atunci când aceasta conducea printr-o pădure aflată la 30 de kilometri sud-est de Bruxelles, a informat agenţia de ştiri Belga. De asemenea, în Olanda, "un bărbat de 62 de ani din Zwolle a murit după ce a fost lovit de un copac masiv", a indicat poliţia olandeză pe Twitter, adăugând că victima a ieşise din maşină pentru a înlătura un copac căzut pe drum, înainte de a fi lovită mortal de un altul.

Ferry/barge going for an unplanned ride in the severe winds of windstorm #Friederike in Almere, the Netherlands today, Jan 18. Report: Marija Mujic pic.twitter.com/3EnQk6fJVB — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 18, 2018

Italia a fost lovită de vânturi puternice, de până la 200 de kilometri pe oră, care au produs daune semnificative în întreaga ţară, au anulat curse feroviare şi de feribot, au determinat închiderea drumurilor şi au provocat moartea unui bărbat în regiunea sudică Calabria. Acesta se urcase pe acoperişul casei fratelui său din oraşul Crotona, de unde a căzut, fiind măturat de o rafală de vânt. De asemenea, la Roma, o tânără în vârstă de 17 ani a fost rănită după ce o placă de pe acoperiş a căzut atunci când aceasta se afla în faţa şcolii.



Transportul public a fost întrerupt şi în alte părţi ale continentului.



În Germania, serviciile feroviare în landul german Renania de Nord-Westfalia au fost complet suspendate până la o notificare ulterioară. Atât călătoriile cu trenul pe distanţe lungi cât şi cele regionale sunt afectate, a anunţat joi dimineaţa operatorul feroviar Deutsche Bahn. Serviciile expres în alte părţi ale ţării circulă cu viteze reduse, iar aeroportul din München a raportat anularea zborurilor.

Windstorm #Friederike tossing around cargo containers around the port of Rotterdam, the Netherlands today. Report via Bas Cammeraat. pic.twitter.com/ypZEtqCNIf — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 18, 2018



Au existat, de asemenea, condiţii de formare a gheţii, din cauza temperaturilor scăzute, care au făcut periculoase călătoriile cu maşina. În mai multe zone din landul Saxonia Inferioară, în nordul Germaniei s-au produs accidente "la fiecare minut" în timpul nopţii, a indicat joi poliţia.



În Olanda, serviciul meteorologic a emis o alertă roşie, în condiţiile în care vântul este aşteptat să ajungă la 140 km/h. Toate serviciile de tren şi toate zborurile au fost suspendate joi după-amiază. Aproximativ 260 de zboruri fuseseră deja anulate pe aeroportul Schiphol din Amsterdam joi dimineaţa înainte de suspendarea tuturor zborurilor, iar pasagerii fuseseră avertizaţi să se aştepte la întârzieri, a raportat aeroportul.



În Belgia, traficul feroviar a fost întrerupt în anumite zone din cauza obiectelor căzute pe linii, inclusiv a unei trambuline într-unul din cazuri. Portul Ghent a fost închis, de asemenea, joi, a scris agenţia Belga.



În Marea Britanie, vânturile puternice au lovit peste noapte mai multe părţi ale ţării, lăsând joi aproximativ 47.000 de case şi birouri fără curent electric. Rafalele au avariat cablurile electrice, au doborât arbori, care au blocat mai drumuri şi căi ferate. Potrivit UK Power Networks, circa 100.000 de clădiri au rămas fără electricitate în estul Angliei, unde vântul a ajuns la 134 de kilometri pe oră.

Strong windstorm in the Hague, the Netherlands this morning, Jan 18! Report: Metro Holland pic.twitter.com/VlXGDuHX1H — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 18, 2018





Serviciile feroviare au fost perturbate în centrul şi în nordul Ţării Galilor, după ce mai multe obiecte au ajuns pe şine, aduse de vânturile puternice. Un tren de marfă a lovit două magazii, marfa împrăştiindu-se pe calea ferată la Powys.



În Berkshire, un lup a scăpat de la un centru de creştere al acestor animale din Beenham, la începutul dimineţii de joi, după ce vânturile puternice au doborât gardurile. Poliţia locală a atenţionat rezidenţii cu privire la lupul fugar, însă, între timp, animalul a fost capturat, potrivit ultimelor relatări.



Experţii se aşteaptă ca Friederike să provoace mai puţine daune decât Xavier, care a lovit Germania în luna octombrie, provocând moartea a şapte persoane, din cauza căderii copacilor sau a ramurilor, în condiţiile în care de această dată, copacii sunt lipsiţi de frunziş, deoarece este mijlocul iernii.