VIDEO/GALERIE FOTO - Sute de morți în urma alunecărilor de teren și inundațiilor devastatoare din Sierra Leone

Bilanţul inundaţiilor care a lovit luni Freetown, capitala statului Sierra Leone, a crescut la 312 morţi, potrivit organizaţiei locale Crucea Roşie, informează AFP.



Bilanţul inundaţiilor a crescut constant încă de dimineaţă: la început au fost anunţaţi 18 morţi, potrivit organizaţiei locale de Crucea Roşie, apoi 180, potrivit unei surse medicale.



În cursul după-amiezii, bilanţul s-a ridicat la 312 morţi, potrivit informaţiilor furnizate pentru AFP de Patrick Massaquoi, purtătorul de cuvânt al Crucii Roşii.



Victor Foh, președintele statului, s-a declarat copleșit de dezastrul care a cuprins țara.

AGERPRES

So crazy whats going on in Sierra Leone. Landslides in FreeTown!! Over 300 known dead. Thousands of homes...https://t.co/Rc6c1PL3gg pic.twitter.com/o4iAda7sUJ