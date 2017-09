VIDEO - Gest ȘOCANT făcut de un bărbat în timpul unui festival de muzică din Nevada

Un bărbat a trecut de rândurile de ofițeri de securitate pentru a se arunca într-un incendiu masiv, o semnătură a Festivalului Burning Man („Omul care arde”), în nordul statului Nevada. Acesta a suferit arsuri care l-au omorât la doar câteva ore mai târziu, scrie TIME.

Autoritățile investighează moartea lui Aaron Joel Mitchell, în vârstă de 41 de ani, care a trecut de două rânduri de ofițeri de securitate, în timpul evenimentului „Omul care arde”, în cadrul căruia i se dă foc unui edificiu masiv din lemn.

Autoritățile au estimat că în momentul în care Aaron Joel Mitchell a fost scos din flăcări erau prezenți aproximativ 50,000 de oameni la festival. Acesta a fost transportat cu elicopterul la Spitalul de Arși din California, unde a murit duminică dimineață. Șeful poliției din Nevada, Jerry Allen, a confirmat că Mitchell nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, însă un raport toxicologic este în așteptare. „Nu știm dacă a fost un act intenționat sau a fost indus de droguri. Nu suntem încă siguri de asta”, a declarat Jerry Allen.

Încercările de a-l salva pe Mitchell au fost îngreunate și de faptul că o parte a structurii a început să cadă când au încercat să-l scoată pe bărbat afară.

Imediat după incident, organizatorii festivalului au declarat că au anulat restul manifestațiilor din după-amiaza zilei de duminica, dar au susținut în continuare arderea templului de duminică seara, o altă semnătură care marchează sfârșitul festivalului de nouă zile.

