VIDEO - Ghiontul Melaniei Trump face deliciul internetului

Scena care face deliciul internetului a avut loc în timpul primei festivități de Paști din era Trump.

În momentul în care începe imnul național se vede cum Melania și Barron Trump pun mâinile la piept și ascultă solemn în timp ce Donald Trump pare pierdut în gânduri. Acest moment însă nu durează mult pentru că Melania îi dă președintelui SUA un ghiont discret după care și acesta își duce mâna la inimă.

Toată scena a avut loc în balconul semi-circular care dă spre peluza Casei Albe.

That's a subtle nudge from Melania to remind Trump to lift his hand during the national anthem... https://t.co/P9XlYpjvcQ