VIDEO - Hong Kong, dat peste cap din cauza ploii torențiale care a inundat străzile

Hong Kong s-a confruntat cu o ploaie extremă care a durat aproape 4 ore a creat haos și a inundat mai multe părți ale orașului.

Un avion a derapat pe pistă și a ajuns îmn iarbă, după ce aterizase și se îndrepta către aeroport.

Cursurile școlilor au fost suspendate și mai multe instituții au fost închise din cauza perturbărilor create în trafic de ploaia torențială.

