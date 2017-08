VIDEO - Imagini ca de film horror. Un avion a zburat pe lângă trei tornade aflate pe Marea Neagră

Un avion a fost filmat în timp ce ateriza în oraşul rusesc Sochi, având trei tornade în spate. Aproximativ 12 tornade au fost surprinse în largul coastei în aceeaşi zi, scrie RT. Videoclipurile făcute de martori au fost postate pe reţeaua rusească de socializare Vkontakte, marţi.

Nouă zboruri au fost amânate, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din zonă, iar alte avioane au fost deviate către alte aeroporturi aflate în apropierea oraşelor ruseşti Anapa şi Krasnodar, potrivit publicaţiei locale Sochi Express.

În aceeaşi zi, martorii au surprins mai mult tornade aflate la câţiva kilometri în largul coastei. Aproximativ 12 tornade au fost văzute îndreptându-se către oraş.

