VIDEO - Imagini de APOCALIPSĂ în Guatemala după ce vulcanul Fuego a erupt violent

Cel puţin 25 de persoane au murit, 20 au fost rănite şi 1,7 milioane afectate de erupţia Vulcanului de Foc, cea mai violentă din ultimii ani, relatează luni EFE.



Purtătorul de cuvânt al Coordonării naţionale pentru gestionarea catastrofelor (Conred) din această ţară, David de Leon, a oferit ultimele date presei, subliniind că printre persoanele decedate se află şi un angajat al instituţiei care acţiona la faţa locului pentru a desfăşura evacuarea.



Potrivit Institutului Naţional de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie şi Hidrologie (Insivumeh), coloana de cenuşă a ajuns la 10.000 de metri deasupra mării, erupţia de duminică - a doua din 2018 a Vulcanului de Foc - fiind cea mai mare din ultimii ani.



În faţa acestei catastrofe, Ministerul Educaţiei a anunţat suspendarea cursurilor în departamentele Chimaltenango, Escuintla şi Sacatepéquez, unde a fost decretată alerta roşie. Guvernul guatemalez, în frunte cu preşedintele Jimmy Morales, a decis decretarea stării de calamitate în cele trei departamente pentru a putea face faţă situaţiilor de urgenţă.



Potrivit Conred, printre cei răniţi se află şi 12 copii, patru dintre ei cu arsuri de gradul III, care au fost duşi la Spitalul Roosevelt din capitală. Potrivit surselor, localitatea El Rodeo, din departamentul Escuintla, este practic acoperită de un flux de lavă scursă din conul vulcanului, iar situaţia este gravă deoarece este împiedicată intrarea echipelor de salvare.



Există un număr nedeterminat de persoane dispărute, iar 3.100 de persoane au fost deja evacuate, au precizat sursele care au subliniat că se continuă acţiunea de evacuare a celor afectaţi de erupţia de duminică a Vulcanului de Foc.



În întreaga ţară a fost decretată alerta portocalie sau măsuri de prevenire, în timp ce departamentele Escuintla, Chimaltenango şi Sacatepéquez, din vecinătatea vulcanului, sunt deja sub alertă roşie. Preşedintele Morales a anunţat că omologii săi din Mexic, Enrique Peńa Nieto; Honduras, Juan Orlando Hernández, şi El Salvador, Salvador Sánchez, i-au trimis mesaje de solidaritate şi i-au oferit ajutorul.



Pe lângă ajutorul oferit de numeroase ţări, ONU şi-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor precum şi disponibilitatea de a sprijini guvernul şi societatea pentru a face faţă acestei calamităţi. Aeroportul internaţional La Aurora rămâne închis ca măsură preventivă având în vedere că pistele sunt acoperite de cenuşă, iar ministrul sănătăţii Carlos Soto a asigurat că toate spitalele sunt în alertă pentru a-i îngriji pe cei afectaţi.



Mass-media locale au difuzat imagini video în care se văd persoane prinse sub avalanşa incandescentă de sub craterul Vulcanului de Foc, cel mai activ dintre cei 32 de vulcani pe care îi numără Guatemala. Cenuşa aruncată de vulcan a ajuns până în departamentele Baja Verapaz (nord) şi El Progreso (est). Armata a deplasat mai multe unităţi la faţa locului pentru a ajuta la activităţile de salvare a persoanelor prinse sub dărâmături.



Autorităţile au avertizat că ploile reprezintă acum cea mai ameninţare, nu doar pentru populaţie, ci şi pentru drumurile din vecinătatea vulcanului şi au lansat un apel localităţilor să verifice dacă apa este potabilă.AGERPRES