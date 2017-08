VIDEO - Incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din China

Incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din China.

Focul aizbucnit la ora 6:40 dimineața, joi, pe platforma petrolieră PetroChina care se află lângă orașul Dailan.

Inregistrările video postate pe internet se văd explozii deosebit de puternice iar echipe de intervenție careîncearcă să potolească focul infernal.

Mai mult de 600 de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de două ore.

Se pare că incendiul a pornit de la o defecțiune apărută pe linia tehologică de rafinare a benzinei.

PetroChina este cea mai mare companie de petrol și gaze din China iar platforma din Dailan are trei instalații de prelucrarea petrolului și o capacitate producție de 410.000de barili pe zi.

Sursa> RT

Video showing fire broken out near a petrochemical plant in Dalian, northeast China's Liaoning Province on Thurs pic.twitter.com/9C4W1glJ5J