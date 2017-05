VIDEO - Inundații grave în Canada. Peste 2000 de locuințe sunt afectate de ape

Inundaţiile din jumătatea estică a Canadei au determinat noi evacuări, duminică noaptea, în mai multe localităţi situate între Ottawa, capitala federală, şi insula Montreal, informează luni AFP.



Peste o mie de persoane au fost deja evacuate în Quebec, marea majoritate la Gatineau, în apropiere de Ottawa, au declarat reprezentanţii unei celule de urgenţă a ministerului provincial.



Peste 2.000 de case au fost inundate, iar autorităţile îndeamnă locuitorii să îşi părăsească locuinţele aflate în pericol.



Dintre cele 140 de localităţi afectate, situate de-a lungul cursurilor de apă, în 9 a fost declarată stare de urgenţă, inclusiv la Montreal. "Următoarele 48 de ore vor fi decisive" pe fondul creşterii nivelului apelor cu aproximativ douăzeci de centimetri, a anunţat primarul metropolei Denis Coderre, care s-a arătat pregătit să prelungească starea de urgenţă pentru cinci zile, în caz de necesitate.



Circa 1.200 de soldaţi au fost detaşaţi în zonă pentru a ajuta serviciile de intervenţii de urgenţă, aceştia contribuind "la consolidarea digurilor preventive (...) şi a infrastructurii esenţiale, precum instalaţiile de tratare a apei şi podurile", a anunţat Ministerul Apărării.



Primul ministru Justin Trudeau a vizitat duminică Terrasse-Vaudreuil, la 40 km la vest de insula Montreal, "pentru a constata îndeaproape amploarea daunelor cauzate de inundaţii', a indicat un purtător de cuvânt.



Între malurile lacului Ontario (centru) şi Toronto până la peste 500 kilometri în aval de râul Saint Lawrence, nivelul apei a continuat să crească, valoarea maximă fiind aşteptată luni sau marţi, în Quebec, potrivit Ministerului pentru securitatea civilă.



Situaţia este deosebit de critică la Gatineau, situat în apropiere de Quebec, debitul râului Ottawa fiind de circa 9.000 m3 pe secundă, de aproape două ori cât normalul acestei perioade.



Clădirile administrative federale din Gatineau rămân închise luni, la fel şi mai multe şcoli şi universităţi locale.



Pe fondul închiderii autostrăzii 50 şi a principalului pod care leagă Gatineau de capitala federală primarul oraşului, Maxime Pedneaud-Jobin, i-a sfătuit pe localnici să nu meargă la serviciu în Ottawa.



La Rigaud, la 50 km amonte de Montréal, primarul Hans Gruenwald a dispus evacuarea obligatorie a sute de locuinţe.



Starea de urgenţă permite serviciilor de securitate să dispună evacuarea locuitorilor din zonele inundate, aflate sub ameninţarea unei creşteri bruşte a nivelului apelor, a declarat primarul din Montreal.



Zeci de adăposturi şi săli de sport au fost deschise pentru a adăposti persoanele sinistrate.



Vremea rea a afectat, de asemenea, coasta pacifică, iar două persoane sunt date dispărute în British Columbia, potrivit sursei citate.



Guvernul canadian a ordonat vineri desfăşurarea de forţe armate în Quebec. Confruntându-se cu inundaţii în suburbiile din Montreal, primarul Denis Coderre a solicitat intervenţia armatei deoarece ''evoluţia situaţiei necesită sprijin suplimentar''. Sâmbătă, inundaţiile din jumătatea de est a Canadei au determinat noi evacuări preventive.



Ploile torenţiale cumulate cu topirea zăpezii au provocat ieşirea din matcă a râurilor, situaţia devenind una critică din Ottawa până la Montreal.

AGERPRES

Homes surrounded by water on Hurtubise Blvd in West Quebec. Here's the view of the flooding from above #ottnews pic.twitter.com/96tCvr5XGf