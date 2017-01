VIDEO - Istanbul - Au apărut primele imagini cu atacatorul din clubul Reina

Au apărut primele imagini video cu unul dintre atacatorii din clubul Reina, Istanbul, care a ucis cel puțin 39 de persoane în noaptea de Revelion. Informațiile sunt încă neclare în privința numărului celor care au deschis focul în clubul exclusivist.

”Turcia va lupta până la capăt împotriva tuturor formelor de atac ale grupărilor teroriste şi a susţinătorilor lor”, a declarat duminică preşedintele turc Tayyip Erdogan, după atacul comis în noaptea de Anul Nou de un atacator care a ucis 39 de persoane într-un club de noapte, relatează Reuters.



'Ca naţiune, vom lupta până la capăt nu numai împotriva atacurilor armate ale grupurilor teroriste şi a forţelor din spatele acestora, ci împotriva atacurilor economice, politice şi sociale', a declarat preşedintele turc, potrivit unui comunicat.



'Ei încearcă să creeze haos, să ne demoralizeze oamenii şi să destabilizeze ţara cu atacuri abominabile care vizează civili ... Ne vom păstra calmul ca naţiune, rămânând uniţi şi nu vom permite niciodată astfel de jocuri murdare', a afirmat preşedintele turc.



Atacul comis în clubul de noapte din Istanbul, în timpul celebrării trecerii în noul an, a făcut 39 de morţi, dintre care 16 străini, iar autorul său este căutat încă, a indicat, duminică dimineaţa, ministrul turc de interne, Süleyman Soylu, citat de AFP.AGERPRES

BREAKING: Shooting attack on the Reina bar, in #Istanbul #Turkey. Up to 20 dead. Still ongoing. 2 terrorists entered the bar in Santa suits pic.twitter.com/qDL62IzSIJ