VIDEO - La numai 2 ani, şi-a salvat fratele geamăn blocat sub un dulap

În timp ce unii copii de vârsta lui încă învaţă să meargă, un băieţel american de numai 2 ani a reuşit să-şi salveze fratele geamăn blocat sub un dulap greu, scriu marţi Huffington Post şi Direct Matin.



Micul Bodie Shoff se juca cu fratele său Brock în camera lor situată la etaj, în casa lor din Utah (SUA), având amândoi ideea să încerce să intre în sertarele unei comode. Dar, dintr-o dată, sub greutatea copiilor, dulapul cade peste Brock, care rămâne blocat sub mobilă.



Dând dovadă de un calm impresionant pentru vârsta lui, Bodie a început să caute o cale de a-şi elibera fratele, încercând, fără succes, la început, să ridice dulapul. În cele din urmă a început să împingă mobila, reuşind să-l salveze pe Brock, care în mod miraculos nu a fost rănit.



Această operaţiune de salvare extraordinară a fost filmată în întregime de camera de supraveghere amplasată în camera copiilor de către părinţii lor, care au hotărât să facă publice imaginile pentru a-i avertiza pe alţi părinţi cu privire la necesitatea aplicării unor mecanisme de siguranţă la mobilierul pentru copii.AGERPRES