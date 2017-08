VIDEO - Mike Pence: SUA nu tolerează ura și violența extremei drepte

SUA 'nu au toleranţă faţă de ura şi violenţa' extremei drepte, a declarat duminică vicepreşedintele SUA, Mike Pence, după un marş al extremei drepte care a degenerat în violenţe în statul american Virginia, relatează AFP.



'Nu avem toleranţă pentru ura şi violenţa în numele naţionaliştilor albi, al neonaziştilor sau al mişcării rasiste Ku Klux Klan (KKK)' care militează pentru supremaţia albilor, a declarat Pence într-o conferinţă de presă la Cartagena (Columbia). 'Aceste grupuri marginale periculoase nu au loc în viaţa publică americană şi le condamnăm în cei mai aspri termeni', a subliniat el.



O femeie a fost ucisă sâmbătă la Charlottesville (Virginia) când o maşină a intrat intenţionat, potrivit martorilor, în contramanifestanţi ostili grupărilor de extremă dreaptă care intenţionau să organizeze o manifestaţie în acest oraş din estul SUA.



"Ceea ce s-a întâmplat la Charlottesville a fost o tragedie. (...) (Însă) ceea ce s-a întâmplat acolo (...) nu reflectă ceea ce gândeşte populaţia din Charlottesville sau SUA în general", a insistat Pence, potrivit EFE.



Preşedintele Donald Trump a fost criticat de adversarii săi democraţi, dar şi de responsabili ai Partidului Republican pentru că nu a condamnat în mod explicit grupările de extremă dreaptă prezente la Charlottesville.



Preşedintele a condamnat ura şi intoleranţa, dar a făcut referire la o 'violenţă care provine din diferite părţi'.



Un purtător de cuvânt al administraţiei americane a declarat că afirmaţiile făcute de preşedintele Trump au inclus 'desigur' naţionaliştii albi, KKK şi neonaziştii. AGERPRES

Secondary video of

car plowing into a crowd of

protestors at #Charlottesville:pic.twitter.com/HAvKRrZDNX