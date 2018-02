VIDEO - O bufniţă, protagonista neobişnuită a unei filmări cu o cameră de trafic în Finlanda

Oficialii Agenţiei de transport din Finlanda au făcut publice imagini în prim-plan surprinse de o cameră de trafic cu o bufniţă curioasă, relatează vineri agenţia de ştiri UPI.



Agenţia finlandeză de transport a postat pe YouTube o înregistrare în care se poate vedea ce au descoperit operatorii când au sesizat ceva în neregulă la una dintre camerele care supraveghează tunelul de coastă de la Tampere.



Potrivit instituţiei, operatorii au mişcat cu grijă camera până când au reuşit să surprindă o imagine în prim-plan cu intrusul care împiedica supravegherea nestingherită a traficului rutier.



"Operatorii pentru managementul traficului din cadrul Agenţiei finlandeze de transport au fost luaţi prin surprindere când o bufniţă a pozat pentru o cameră de trafic", a scris agenţia într-un comunicat.AGERPRE

PEEK-A-BOO! A friendly owl lands on a traffic camera in Finland and helps them watch the road. https://t.co/XDHgBHy3GW pic.twitter.com/WbXeOQCB3E