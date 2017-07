VIDEO - Orașul irakian Mosul a fost eliberat. În urmă au rămas morți, ruine și oameni distruși

Forţele irakiene şi cele ale coaliţiei militare internaţionale conduse de SUA care le-au susţinut în lupta împotriva Statului Islamic (SI) au încălcat în mai multe rânduri legislaţia umanitară internaţională în bătălia pentru Mosul şi ar putea fi vorba chiar de crime de război, apreciază organizaţia Amnesty International într-un raport citat marţi de agenţia Reuters.



La rândul lor, militanţii SI au încălcat flagrant această legislaţie, folosind civili drept scuturi umane, potrivit aceluiaşi raport, făcut public după ce luni premierul irakian Haider Al-Abadi a declarat victoria la Mosul, la trei ani după ce luptătorii Statului Islamic au preluat controlul asupra oraşului.



Amnesty International consideră că forţele irakiene şi ale coaliţiei au lansat începând din ianuarie o serie de atacuri ilicite în vestul Mosulului, folosind intens aşa-zisele IRAM, dispozitive explozive improvizate, care fac ravagii în zone dens populate. "Chiar şi în cazul atacurilor care par să-şi fi atins ţinta militară vizată, folosirea de armament nepotrivit sau lipsa măsurilor de precauţie necesare a dus la pierderea inutilă de vieţi civile şi în unele situaţii există aparenţele unor atacuri disproporţionate", se arată în raport.



Nici Ministerul irakian al Apărării şi nici responsabili ai coaliţiei nu au comentat deocamdată aceste informaţii.



Organizaţia umanitară admite că protejarea civililor a ridicat probleme date fiind tacticile militanţilor, dar acuză autorităţile irakiene şi coaliţia că nu au luat măsuri fezabile de precauţie pentru a-i apăra pe civili de raidurile aeriene, notând că simpla lansare de fluturaşi pentru a avertiza că urmează un raid a fost practic inutilă, în condiţiile în care Statul Islamic restrânsese drastic circulaţia populaţiei civile.



Amnesty International acuză de asemenea Statul Islamic că a procedat la execuţii sumare cărora le-au căzut victimă sute sau chiar mii de bărbaţi, femei şi copii ce încercau să fugă şi ale căror cadavre au fost expuse ulterior în spaţii publice.



În contextul în care nici guvernul de la Bagdad şi nici coaliţia nu au ţinut o evidenţă a deceselor înregistrate în rândul civililor, AI afirmă că numărul civililor morţi doar în vestul Mosulului în urma atacurilor lansate de forţele proguvernamentale depăşeşte probabil estimarea de 3706 oferită de grupul de monitorizare Airwars. "Bilanţul real al deceselor în bătălia din vestul Mosulului ar putea rămâne pentru totdeauna necunoscut", menţionează Amnesty International. AGERPRES

Mosul has been liberated. It is also destroyed. pic.twitter.com/EYKOyQqzSU