VIDEO - Philadelphia, devastată după ce echipa orașului a câștigat pentru prima oară Super Bowl

După ce echipa Philadelphia Eagles a reușit în premieră să câștige Super Bowl, orașul echipei a fost devastat de fani. Zeci de autoturisme au fost răsturnate, diverse magazine au fost devastate iar mai multe persoane au fost rănite în timpul ”revoltei”.

Inițial fanii echipei au luat străzile cu asalt într-o manifestare de bucurie, însă aceasta s-a transformat în curând în violențe și huliganism.

Echipa Philadelphia Eagles a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), învingând cu scorul de 41-33 formaţia New England Patriots, deţinătoarea trofeului, duminică seara la Minneapolis, în ediţia 2018 a Super Bowl-ului, marea finală a NFL, la care au asistat 73.000 de spectatori.



Considerat evenimentul sportiv al anului în Statele Unite, meciul s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor. Philadelphia Eagles a cucerit cu această ocazie primul Super Bowl din istoria sa, de la crearea acestui trofeu (1967), după ce pierduse anterior două finale, în 1981 şi 2005.

Titlul de cel mai valoros jucător al finalei i-a revenit lui Nick Foles, coordonatorul lui Eagles, care a câştigat duelul cu omologul său de la Patriots, starul Tom Brady, căruia i-a răpit ocazia de a-şi trece în palmares al şaselea Super Bowl.



În pauza finalei, atmosfera a fost întreţinută de solistul Justin Timberlake, care i-a adus cu această ocazie un emoţionant omagiu lui Prince, cunoscutul muzician american care a decedat anul trecut, la 57 de ani.

BREAKING: Explosion rocks Philadelphia and several people have reportedly been injured in street violence amid celebrations of the Philadelphia Eagles’ victory over the New England Patriots in Super Bowl. pic.twitter.com/iO1IXAXSg6