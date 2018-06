VIDEO. Puternic incendiu de vegetaţie în apropiere de Manchester

Pompierii încearcă să stingă un puternic incendiu de vegetaţie izbucnit pe un teren mlăştinos, din apropiere de Manchester, care continuă să se extindă, astfel că peste 50 de case au fost evacuate, scrie BBC.

Focurile care au izbucnit în Mlaştina Saddleworth, şi care măsoară şase kilometri, au continuat să se extindă începând de duminică seara.

În jur de 150 de oameni au fost afectaţi de evacuările din Carrbrook, din apropiere de Stalybridge, Manchester. Un rezident a afirmat că “cenuşa cade ca ploaia”, iar un altul a spus că peisajul “seamănă cu apocalipsa”.

Incendiul a fost declarat incident major de autorităţile din Manchester. Armata este în aşteptare pentru a interveni în cazul în care se solicită acest lucru, a precizat poliţia.

