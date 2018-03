VIDEO - Regatul Unit și Irlanda de Nord sub cod roșu se ninsori și viscol

Furtuna de zăpadă Emma de origine siberiană a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord aducând în unele zone cea mai severă vreme din 1991 până în prezent, informează Reuters. Sute de şoferi au rămas blocaţi pe şosele în Scoţia, au fost închise mii de şcoli, iar traficul din numeroase aeroporturi şi gări a fost ''îngheţat''.



Cu până la 90 de centimetri de zăpadă şi temperaturi care au coborât până la minus 10,3 grade Celsius, autorităţile din Scoţia, Anglia şi Irlanda au emis coduri roşii de vreme rea sfătuind populaţia să rămână în locuinţe.



Zeci de persoane au rămas blocate pe autostrada M80 dintre Glasgow şi Edinburgh, iar alte câteva sute au fost nevoite să îşi petreacă noaptea în maşini.



Numeroase curse aeriene şi feroviare au fost anulate în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, probleme similare fiind semnate şi în alte zone din Europa continentală afectate de valul de frig siberian.



Premierul irlandez Leo Varadkar a sfătuit locuitorii să rămână în case începând de joi de la ora 16:00 GMT până la trecerea furtunii Emma, care se manifestă cu rafale de vânt de până la 100 km/h.



Aeroportul din Dublin a anunţat joi suspendarea traficului aerian începând cu ora 16:00 GMT "probabil" până în ziua de sâmbătă, din cauza codului roşu de ninsoare şi polei emis pentru această ţară. Având în vedere prognoza meteo nefavorabilă până vineri, aeroportul din Dublin estimează că zborurile "vor fi reluate probabil în dimineaţa zilei de sâmbătă".



Numeroase curse aeriene şi feroviare de pe teritoriul Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord au fost anulate.



Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" în Olanda, "Tunul cu zăpadă" în Suedia sau "Moscova-Paris" în Franţa, acest val de frig s-a soldat cu zeci de morţi în ultimele zile.



Două dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Marea Britanie, Heathrow şi Gatwick, au anunţat că zborurile vor fi anulate. De asemenea, poliţia din Lincolnshire, din estul Angliei, a informat că toate drumurile sunt închise.



Biroul meteorologic din Marea Britanie, Met Office, a avertizat că în sudul Angliei există posibilitatea producerii fenomenului de ploaie îngheţată, pe măsură de furtuna Emma se va îndrepta către nord din Portugalia şi Franţa, adăugând că acesta va fi cel mai important val de frig din Marea Britanie din 1991.



În Scoţia, numeroase drumuri au fost închise, iar circulaţia feroviară de pe două rute principale către şi dinspre Anglia a fost suspendată.



Aeroporturile din Edinburgh şi Glasgow au fost închise, menţionează sursa citată.



În ultimele zile, locuitorii din Irlanda s-au grăbit la supermarketuri pentru a-şi face stocuri de hrană odată cu apropierea furtunii Emma, care ar urma să provoace cele mai importante căderi de zăpadă din 1982. Fotografii cu raioanele de pâine golite din supermarketuri au fost postate în număr mare pe reţelele de socializare.



Transportul în comun din Irlanda este, de asemenea, paralizat.



Bursa din Dublin a anunţat joi că se va închide după amiaza din cauza "condiţiilor meteorologice extreme"



Valul de frig siberian abătut în ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu zeci de morţi, printre care multe persoane fără adăpost.

În imagini, Aeroportul Internațional din Dublin

WOWZERS This was Dublin airport a few hours ago. Extreme snowfall, #blizzards and #Drifting RED warning has been issued!! Video: @dublinairport #StormEmma pic.twitter.com/bDt5dr4YOb